В Новосибирске в яме нашли труп мужчины

Труп мужчины нашли в яме на улице Объединения в Новосибирске.

По информации Telegram-канала ACT-54 Black, на улице Объединения в Новосибирске на тротуаре в раскопанной яме обнаружили труп мужчины. Саму яму огородили лентой.

Очевидцы в комментариях к посту предполагают, что мужчина упал в яму и скончался, потому что в его грудь вонзилась арматура.

«Он по всей видимости на арматуру от свалившегося ограждения упал, потому, что там не должно ничего такого в яме быть, её за это лето 4 или 5 раз раскапывали», — написали в Telegram-канале.

Напомним, что в Новосибирске на лестничной площадке несколько дней лежал труп