В Новосибирской области рассказали о зарплатах учителям

В ходе встречи с журналистами министр образования Новосибирской области Мария Жафярова сообщила, что зарплаты учителей увеличиваются на протяжении последних пяти лет благодаря ежегодной прибавке в размере 15-16%.

На конец 2023 года средняя зарплата учителей в регионе составила около 54 тысяч рублей, а к концу этого года ожидается рост до 62 тысяч рублей.

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев отметил, что в городских школах зарплата педагогов сейчас превышает 64 тысячи рублей, а у воспитателей дошкольных учреждений составляет порядка 52 тысяч рублей.

В регионе наблюдается высокий спрос на учителей начальных классов, иностранных языков, физики и русского языка, которые занимают более половины всех вакансий в образовательной сфере. Также отмечается снижение среднего возраста педагогов с 50 до 47 лет, что говорит о положительной тенденции к омоложению кадров.