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общество

В Новосибирской области спасенную медведицу выпустили в лес

Фото: Минприроды Новосибирской области

Медвежонка нашли волонтеры в лесу.

В Новосибирской области выпустили в естественную среду медвежонка, ранее найденного в Болотнинском районе. Об этом сообщило министерство природы региона.

Медвежонок был обнаружен волонтерами в лесу, ослабленным и без матери. Ветеринары стабилизировали его состояние, ограничив контакт с людьми.

В мае его отправили в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, где животное подготовили к самостоятельной жизни. 29 сентября медвежонка вернули в Новосибирскую область и выпустили в один из заказников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске назвали самые популярные рецепты блюд.

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Игорь Кириченко
Журналист

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