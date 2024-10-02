В Новосибирской области спасенную медведицу выпустили в лес

Медвежонка нашли волонтеры в лесу.

В Новосибирской области выпустили в естественную среду медвежонка, ранее найденного в Болотнинском районе. Об этом сообщило министерство природы региона.

Медвежонок был обнаружен волонтерами в лесу, ослабленным и без матери. Ветеринары стабилизировали его состояние, ограничив контакт с людьми.

В мае его отправили в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, где животное подготовили к самостоятельной жизни. 29 сентября медвежонка вернули в Новосибирскую область и выпустили в один из заказников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске назвали самые популярные рецепты блюд.