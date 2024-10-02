В Новосибирскую область придет ночное похолодание до -2 градусов

Резкие заморозки придут в Новосибирск.

По данным сервиса “Яндекс Погоды”, по области ожидаются значительные колебания температуры в начале месяца.

Так, 2 октября 2024 года в Новосибирске ночью прогнозируется от +5 до +7 градусов, днем температура составит от +11 до +13 градусов.

В четверг, 3 октября, ночная температура опустится еще ниже — ожидается до -2 градусов холода. Однако днем резко потеплеет до +14.

Скорость ветра составит 3-8 метра в секунду.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стал известен точный прогноз погоды на полгода в Новосибирске