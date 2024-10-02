Жители Новосибирска одобрили установку памятника создателю НЭТИ

Новосибирцы одобрили установку памятника основателю Новосибирского электротехнического института (НГТУ НЭТИ).

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили о том, что департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города опубликовал результаты общественного обсуждения проекта по установке памятника создателю Новосибирского электротехнического института, профессору Георгию Павловичу Лыщинскому.

Таким образом, по итогам опроса стало известно, что жители Новосибирска согласны на создание памятного комплекса.

Известно, что памятник будет размещен рядом со зданием по адресу проспект Карла Маркса, 30.

Напомним, что у Дома офицеров в Новосибирске установили памятник Александру Суворову