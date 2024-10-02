82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 10:22
пробки
4/10
погода
+7.7°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 10:22
пробки
4/10
погода
+7.7°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
сегодня 10:09
общество

Жители Новосибирска одобрили установку памятника создателю НЭТИ

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

Новосибирцы одобрили установку памятника основателю Новосибирского электротехнического института (НГТУ НЭТИ).

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили о том, что департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города опубликовал результаты общественного обсуждения проекта по установке памятника создателю Новосибирского электротехнического института, профессору Георгию Павловичу Лыщинскому.

Таким образом, по итогам опроса стало известно, что жители Новосибирска согласны на создание памятного комплекса.

Известно, что памятник будет размещен рядом со зданием по адресу проспект Карла Маркса, 30.

Напомним, что у Дома офицеров в Новосибирске установили памятник Александру Суворову

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в