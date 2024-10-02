Жители Новосибирска собирают подписи против сноса физматшколы НГУ

Физматшкола за свою историю выпустила около 16,5 тысяч человек.

Председатель совета новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина инициировала петицию на платформе Change.org с требованием придать зданию физико-математической школы (ФМШ), построенному в 60-х годах прошлого века, охранный статус объекта культурного наследия.

В тексте петиции подчеркивается, что ФМШ является значимым учебным заведением, выпустившим около 16,5 тысяч человек, из которых примерно четверть стали кандидатами наук.

Авторы обращения акцентируют внимание на важности сохранения исторического здания и его традиций.

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