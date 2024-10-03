11 незаконных свалок ликвидировали в Новосибирской области

В регионе ликвидировали 11 незаконных свалок.

По информации прокуратуры Новосибирской области, на территории Новосибирского района были ликвидированы 11 несанкционированных свалок.

“В связи с выявленными нарушениями закона прокурор внес представление главе администрации Новосибирского района. По результатам его рассмотрения свалки ликвидированы в полном объеме, земельные участки очищены, более 1,7 тысячи тонн твердых коммунальных отходов вывезены на специализированный полигон”, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело о загрязнении воздуха из-за полигона «Левобережный»