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общество

11 незаконных свалок ликвидировали в Новосибирской области

Фото: прокуратура НСО

В регионе ликвидировали 11 незаконных свалок.

По информации прокуратуры Новосибирской области, на территории Новосибирского района были ликвидированы 11 несанкционированных свалок.

“В связи с выявленными нарушениями закона прокурор внес представление главе администрации Новосибирского района. По результатам его рассмотрения свалки ликвидированы в полном объеме, земельные участки очищены, более 1,7 тысячи тонн твердых коммунальных отходов вывезены на специализированный полигон”, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело о загрязнении воздуха из-за полигона «Левобережный»

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Валерия Митрохина
Журналист

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