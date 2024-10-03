«Den's Pizza» покоряет Новосибирск и дарит 30 см пиццу пепперони

Три года назад в Новосибирске появилась Den's Pizza, и с тех пор она стала настоящим хитом, завоевав любовь сибиряков своим аутентичным вкусом и качеством бруклинской пиццы.

Секрет успеха? Идеальное тесто!

Шеф-повар и совладелец Денис Квач, имеющий многолетний опыт работы в лучших заведениях страны, посвятил себя созданию идеальной рецептуры теста, которое стало визитной карточкой Den's Pizza. Результат — народная любовь новосибирцев и звание «Лучшая пицца в Сибири» по версии издания Собака.ru.

«Мое лицо на логотипе — это символ моей личной ответственности за качество пиццы, которое я гарантирую каждому гостю», — говорит Денис.

В меню Den's Pizza вы найдете:

Классические варианты пиццы — пепперони, четыре сыра, маргарита, карбонара. Авторские шедевры с лососем и каперсами, сыром страчателла, итальянскими деликатесами, чоризо и артишоками.

Дополнительно предлагаются:

Ароматный картофель фри

Сырные палочки

Соусы и напитки.

Заказать пиццу можно:

С доставкой домой или в офис

Самовывозом из одной из точек

В каждой точке есть уютные столики для перекуса.

Den's Pizza также предлагает собственное мобильное приложение для Android и iOS (12+), где вас ждут акции, бонусы и подарки! Den's Pizza — это не просто пицца, это бруклинский вкус, качество и ответственность перед каждым гостем!

При первом заказе через приложение пицца Пепперони 30 см в подарок. Действует при заказе от 600₽ по промокоду New10.

Срок действия акции до 31.10.24

Ищите своих любимчиков в меню и заказывайте вкусную пиццу на сайте, в приложении или по телефону +7 923 743-33-03.

Не упустите возможность попробовать лучшую пиццу Сибири!

Сеть пиццерий Den’s Pizza:

Морской пр-кт, 22;

ул. Семьи Шамшиных, 88;

Красный пр-кт, 319;

ул. Александра Чистякова, 12;

пос. Краснообск, БГ 1-6;

тел.: +7 923 743-33-03;

denspizza54@gmail.ru;

dens-pizza.ru.

Реклама. ИП Квач Денис Сергеевич. ИНН:541000038478. Erid:LjN8K8UbH