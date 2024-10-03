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общество

Главу СК Бастрыкина заинтересовал инцидент с увольнением экс-инспектора ДПС в Новосибирске

Фото: Pexels.com

В Новосибирской области уволили сотрудника ГАИ Александра Гусева.

Инцидент вызвал интерес Следственного комитета России (СКР). Гусев и двое его коллег из Мошково подозреваются в противоправных действиях в отношении детей.

По имеющейся информации, полицейские устроили погоню за школьницами, передвигающимися на питбайке. В результате происшествия подростки перевернулись, а сотрудники ДПС не оказали им помощь.

Александр Гусев обратился к главе СКР Александру Бастрыкину, не согласившись с выдвинутыми против него обвинениями. Он просит провести проверку ситуации. СК Новосибирской области поручено доложить о результатах расследования данного дела.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали мигрантов при помощи технологии распознавания лиц.

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Игорь Кириченко
Журналист

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