Главу СК Бастрыкина заинтересовал инцидент с увольнением экс-инспектора ДПС в Новосибирске

В Новосибирской области уволили сотрудника ГАИ Александра Гусева.

Инцидент вызвал интерес Следственного комитета России (СКР). Гусев и двое его коллег из Мошково подозреваются в противоправных действиях в отношении детей.

По имеющейся информации, полицейские устроили погоню за школьницами, передвигающимися на питбайке. В результате происшествия подростки перевернулись, а сотрудники ДПС не оказали им помощь.

Александр Гусев обратился к главе СКР Александру Бастрыкину, не согласившись с выдвинутыми против него обвинениями. Он просит провести проверку ситуации. СК Новосибирской области поручено доложить о результатах расследования данного дела.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали мигрантов при помощи технологии распознавания лиц.