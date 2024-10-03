Главврача ЦРБ Новосибирской области оштрафовали на 5 тыс руб

На 5 000 рублей был оштрафован главврач ЦРБ Новосибирской области.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, главного врача Болонтнинской ЦРБ Новосибирской области оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан.

Уточняется, что местный житель обратился в правоохранительные органы с жалобой на нарушение администрацией больницы порядка его обращения. В ходе проверки Болотнинская прокуратура установила, что обращение не было рассмотрено в установленный срок, также не был направлен и ответ на него, что противоречит федеральному законодательству.

В связи с выявленными нарушениями районный прокурор направил представление главному врачу ЦРБ и возбудил административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

«Постановлением мирового судьи 1 судебного участка Болотнинского судебного района Новосибирской области должностному лицу назначен штраф в размере 5 тыс. рублей», – уточнили в ведомстве.

Напомним, что в Новосибирской области организацию оштрафовали на 500 тыс руб за коррупцию