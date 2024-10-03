Хирурги из Новосибирска спасли пациента с осколком в ноге

Новосибирские врачи вытащили осколок из ноги пациента.

В пресс-службе ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна сообщили о том, что местные врачи-нейрохирурги помогли пациенту с осколочным ранением ноги.

Житель Алтайского края получил сильное ранение в конце прошлого года, из-за чего ему пришлось делать операцию по удалению множества осколков, однако один все же остался, так как был очень глубоко засажен в ногу. В результате пострадавший не мог спокойно передвигаться, а также разгибать ногу.

Тогда медики из Барнаула посоветовали пациенту обратиться в институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, где ему и оказали помощь.

«Используя микроскоп и под контролем нейрофизиологического мониторинга, согласно предоперационной ультразвуковой разметке выполнен невролиз седалищного нерва, выделен малоберцовый и большеберцовый нервы», — сообщили в пресс-службе ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Врачи использовали электронно-оптический преобразователь, чтобы удалить осколок, размер которого составил 1,28 см на 4,69 мм.

Операция прошла успешно и теперь мужчина восстанавливается.

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