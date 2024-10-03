Инвестор из КНР рассказал, почему строят завод под Новосибирском

В Новосибирской области продолжается строительство крупного завода по переработке зерна.

Учредитель ООО «Маслов» Цюй Фэй пояснил выбор региона для возведения предприятия.

В Минэкономразвития Новосибирской области рассказали, что место для строительства завода выбрали именно в регионе из-за большого количества сырья и возможности наращивания производственных мощностей, а также благодаря удачному транспортно-логистическому расположению региона.

Кроме того, в ведомстве отметили, что основное сырье для завода будет поступать из Новосибирской области и соседних регионов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области кондитерская компания «Татьянин двор» строит фабрику.