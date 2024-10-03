На СВО отправились 10 физиков-ядерщиков из Новосибирска

В зону специальной военной операции отправились 10 новосибирских физиков-ядерщиков.

Как сообщил глава администрации Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников на брифинге, в этом году контракт с Министерством обороны России заключили десять сотрудников Института ядерной физики из Академгородка Новосибирской области. Об этом передал портал Прецедент.

Он также добавил, что среди контрактников есть сотрудники Института неорганической химии СО РАН и геологических институтов.

Напомним, что в Новосибирске жителей возмутил патриотический плакат «Сила в правде» с армией США