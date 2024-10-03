Новосибирская область отправит 20 человек в президентский полк в осеннем призыве

В этом осеннем призыве 20 жителей Новосибирской области будут направлены на службу в президентский полк. Об этом сообщил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев на пресс-конференции в ТАСС.

В ходе осеннего призыва в войска отправят всего 2500 новобранцев из Новосибирска. Это соответствует показателям предыдущей кампании.

Кудрявцев также отметил, что призывной возраст составляет от 18 до 30 лет. Служба для новобранцев длится 12 месяцев, за исключением тех, кто выбирает альтернативную службу, для которых срок составляет 21 месяц.

Призывники будут находиться в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России, за исключением новых регионов.

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