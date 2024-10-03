Новосибирские школьники сделали 275 кормушек для зоопарка

275 кормушек сделали школьники для Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило.

Как сообщает портал ЧС Инфо, для Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило школьники из 35 образовательных учреждений создали 275 кормушек.

Красивые работы в скором времени будут развешаны по всей территории зоопарка, а пока они находятся на Центральной аллее учреждения.

“В течение долгой зимы юннаты зоопарка и все желающие будут наполнять кормушки зерном, семечками и орешками. Новосибирский зоопарк благодарит педагогов и родителей, которые рассказали детям о важной роли кормушек и помогли их сделать. Ребята, вам огромное спасибо! Ждем вас 6 октября любоваться выставкой и прогуляться по любимому зоопарку”, — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что Новосибирский зоопарк станет бесплатным для пенсионеров и инвалидов