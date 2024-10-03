Новосибирские ученые разработали новые покрытия для солнечных батарей

Специалисты Новосибирского государственного университета разработали антиотражающие покрытия, способные улучшить эффективность солнечных батарей.

По информации пресс-службы ВУЗа, уникальность новых покрытий заключается в их способности поглощать большее количество солнечного света по сравнению с ныне используемыми.

Покрытия созданы из нанодисков германия, полуметалла серо-белого цвета, который является полупроводником, в слое оксида индий-олова.

В отличие от традиционных метаповерхностей, которые изготавливаются из наночастиц металла или диэлектрика, германий имеет высокий показатель преломления, что делает его более эффективным материалом для использования в солнечных батареях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разработали методику подготовки специалистов кол-центра с помощью ИИ.