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общество

Новосибирский художественный музей ищет подрядчика для реставрации фасадов

Фото: BFM-Новосибирск

Победитель электронного аукциона должен будет в течение 130 дней провести предварительные работы.

Новосибирский художественный музей объявил конкурс на разработку научно-проектной документации для капитального ремонта и реставрации фасадов здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. Заявка размещена на сайте госзакупок.

По условиям аукциона, победитель должен будет в течение 130 дней провести предварительные работы и комплексные научные исследования. Также нужно предоставить готовый проект, прошедший государственные экспертизы.

Заявки от подрядчиков принимаются до 4 октября. Начальная цена контракта составляет 3 980 953 рубля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мэрия разрешила строить общежитие на месте ФМШ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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