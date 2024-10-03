Рыбак ищет таксидермиста для огромного 10-летнего судака в Новосибирске

Новосибирский рыбак хочет сделать чучело из огромного судака.

В группе «Рыбалка в Новосибирске» социальной сети ВКонтакте рыбак из Новосибирской области поделился фотоснимком, на котором изображен огромный судак весом в 6 килограммов.

Сибиряк рассказал, что все лето грезил мыслью о том, чтобы поймать такую рыбу и теперь хочет оставить на память такое радостное событие.

Сейчас судак, которому судя по весу не менее десяти лет, лежит в холодильнике у рыбака, в то время как он ищет таксидермиста, который мог бы сделать из рыбы чучело на память.

Ранее Сиб.фм писал, что рыбак из Новосибирской области поймал щуку весом 10 кг