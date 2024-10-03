Самой дефицитной профессией в Новосибирске стали дворники

Стали известны самые дефицитные профессии Новосибирска.

По данным анализа экспертов платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, дворники заняли первую строчку среди 20 самых дефицитных профессий Новосибирской области. Известно, что на одну вакансию для них приходится только 0,8 резюме.

«Следом идут врачи (0,9), фармацевты-провизоры (1), повара (1,1) и сантехники (1,2)», — уточнили аналитики.

А в топ-20 самых востребованных вошли автослесари, автомеханики, продавцы-консультанты, кассиры, токари и медицинские сестры.

Напомним, что в Новосибирске самые высокооплачиваемые профессии