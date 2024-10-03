Самолет, летевший из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, посадили в Хабаровске

В Хабаровске посадили самолет, который направлялся из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, из аэропорта Толмачево (Новосибирск) направлялся самолет в Петропавловск-Камчатский, однако из-за сильного тумана, он не смог приземлиться в назначенном месте и его посадили в аэропорту Хабаровска.

В результате в 02:00 по московскому времени погода улучшилась и спустя 1,5 часа самолет вылетел в пункт назначения.

Напомним, что рейс из Новосибирска в Дубай задержали из-за ракетной атаки на Израиль