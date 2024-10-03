Список экстремистов и чат мам-противников: главные новости Новосибирской области за 3 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за четверг, 3 октября.

Уроженца села Маслянино Новосибирской области Степана Шевелева** внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга в конце августа 2024 года. Как выяснил корреспондент Сиб.фм, Шевелев попал в список за организацию запрещенной секты «Свидетели Иеговы»* в Красноярском крае, куда переехал вместе с родителями еще в 2 года.

В Новосибирской области мамы школьников объединились в одном чате, в котором выражают свое недовольство системой образования. Большинство родителей в чате возмущались в начале учебного года платформе «Сферум», которая создана для учителей и учеников, основной задачей которой является помощь в обучении. Однако родители считают, что их дети должны получать всю программу в очном формате.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали видео, на котором во дворе дома по адресу Титова, 276 неизвестные вышли из автомобиля Subaru Forester и устроили перестрелку. Происходящее зафиксировала камера, установленная на одном из домов.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против двух инспекторов ДПС, работающих в ГИБДД УМВД России по городу. Они подозреваются в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

*Организация признана экстремисткой и запрещена в РФ Верховным судом.

**Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.