В Новосибирске изъяли почти три тонны картофеля с точки нелегальных торговцев

Почти три тонны картофеля изъяли с точки нелегальных торговцев.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что в ходе рейда специалиста управления потребительского рынка мэрии была обнаружена незаконная торговля картофелем на улице Большой, 369.

В результате было выявлено, что торговля осуществлялась в неустановленном месте и у торговца изъяли 2,9 тонн картошки.

«На незаконно торгующего гражданина составлены протоколы об административном правонарушении (по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» и по статье 5.2 «Нарушение порядка размещения временных объектов» Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99–ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области»)», — уточнили в пресс-центре.

Ранее Сиб.фм писал, что жители Новосибирска собирают подписи против сноса физматшколы НГУ