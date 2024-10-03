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вчера 22:00
общество

В Новосибирске назначили нового начальника управления культуры

Фото: Культура Новосибирска / ВК

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении нового начальника городского управления культуры.

Должность занял Иван Михеев, ранее работавший заместителем начальника управления в должности начальника отдела образования, культурно-досуговой деятельности и сохранения культурного наследия.

Информация об изменениях в руководстве управления уже опубликована на официальном сайте мэрии Новосибирска. Ранее этот пост занимала Ирина Соловьева. Она уволилась 2 октября после двух с половиной лет работы на должности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура контролирует дело бывшего главы потребрынка Новосибирска Виталия Витухина.

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Игорь Кириченко
Журналист

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