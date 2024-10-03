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общество

В Новосибирске ожидается мощная магнитная буря в начале октября

Фото: Сиб.фм

Мощная солнечная вспышка принесет сильную магнитную бурю.

По информации астрофизика Александра Димова, на Солнце была зафиксирована вспышка с уровнем Х7.15 — она является самой мощной в 2024 году.

По его словам, солнечная активность достигнет Земли утром или в первой половине дня 5 октября, вызвав магнитную бурю уровня G2.

Известно, что подобное явление может негативно сказываться на здоровье метеозависимых людей, поэтому в периоды магнитных бурь врачи рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься физической активностью и вести спокойный образ жизни.

Ранее Сиб.фм писал, что синоптики из Новосибирска пообещали аномальные октябрь и декабрь

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Валерия Митрохина
Журналист

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