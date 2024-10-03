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общество

В Новосибирске ожидается строительство завода упаковки за 150 млн рублей

Фото: vk.com/corpnso

В промышленно-логистическом парке «Южный» откроется новый резидент — завод упаковки.

Производственный цех для производства гибкой упаковки будет построен в течение ближайших полутора лет. Площадь проекта составит 1,5 гектара, общий объем инвестиций — 150 млн рублей. Планируется создать 25 рабочих мест.

Заместитель управляющего ООО «Завод упаковки» Павел Коптев отметил, что выбор площадки обусловлен необходимостью расширения производственных мощностей и улучшения рабочего пространства.

Новый проект получил название «Завод упаковки 2.0». Он будет ориентирован на выпуск новой продукции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский художественный музей ищет подрядчика для реставрации фасадов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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