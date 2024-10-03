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вчера 22:30
общество

В Новосибирске пресечена незаконная торговля ГСМ

Фото: Pexels.com

Незаконная торговля была пресечена на улице Титова.

В четверг, 3 октября, специалисты управления потребительского рынка мэрии Новосибирска остановили незаконную торговлю горюче-смазочными материалами (ГСМ) на улице Титова в Ленинском районе, в районе дома 234/1. Об этом сообщили в управлении потребительского рынка мэрии.

В отношении нарушителя возбуждеНезаконная торговля была пресечена на улице Титова.но дело об административном правонарушении по статье 9.1 «Торговля в неустановленном месте» Закона Новосибирской области от 14 февраля 2003 года № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Автомобиль, используемый для торговли, вместе с бензином из цистерны был изъят в рамках обеспечительных мер.

Ранее Сиб.фм сообщал, что инвестор из КНР рассказал, почему строят завод под Новосибирском.

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Игорь Кириченко
Журналист

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