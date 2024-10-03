В Новосибирске толпа цыган застряла в лифте на Твардовского

На улице Твардовского в Новосибирске мужчина попытался разжать двери лифта, в котором застряла группа людей.

После того как кабина лифта открылась, на глазах у изумленных жильцов оттуда вышли восемь мужчин и две женщины. Лифт поднялся на полметра.

По информации телеграм-канала Mash Siberia, управляющая компания сообщила о необходимости соблюдать правила эксплуатации лифта, который рассчитан на восемь человек. В компании также подчеркнули, что в случае проблем с лифтом следует обращаться к диспетчеру, а не пытаться открыть двери самостоятельно.

На данный момент национальность людей, оказавшихся в лифте, не установлена. Однако канал сообщает, что это были цыгане. На опубликованной записи видно, что у «пленников» неславянская внешность.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске цыгане подрались с местными жителями из-за парковки.