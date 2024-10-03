В новосибирских школах увеличилось количество учителей

Количество учителей в школах НСО увеличилось в несколько раз.

Как сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, с 2022 года в регионе увеличилось количество учителей на 1,66%. Информация об этом появилась на сайте правительства Новосибирской области.

По словам министра, два года назад в области работал 25 741 педагог, а в 2024 году этот показатель достиг 26 170 человек.

Также стало известно, что средний возраст педагога в регионе сейчас составляет 47 лет.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске появился чат мам, выступающих против вакцинации, психологических тестов и цифровизации в школах