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общество

В Новосибирской области ожидается похолодание до -5 градусов

Фото: Pexels.com

Синоптики сообщили, что в Новосибирской области температура скоро опустится до минусовых значений.

В начале недели воздух прогревался до +21 градуса. Однако сейчас температура начинает резко снижаться.

На текущей неделе еще ожидается тепло: днем воздух прогреется до +16 градусов. Однако уже на следующей неделе, 8 и 9 октября, температура может снизиться до +3...+6 градусов в дневное время, а ночью столбики термометров упадут до -5.

Прогнозируются дожди и снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что переработка сельхозпродукции в Новосибирской области активно развивается при поддержке Правительства региона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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