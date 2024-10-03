Завершен ремонт улицы 25 лет Октября в Новосибирске

В Новосибирске завершён комплексный ремонт улицы 25 лет Октября.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.

На участке от улицы Авиастроителей до улицы Александра Невского было уложено усовершенствованное покрытие, подняты смотровые и дождеприёмные колодцы, установлены бордюры и дорожные знаки, а также нанесена разметка.

Кроме того, обновлены территории, примыкающие к скверу «Авиаконструктора Антонова». Тротуарную плитку на пешеходных дорожках заменили на износостойкое покрытие, а газоны засеяли травой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске назначили нового начальника управления культуры.