82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
04 октября, 12:10
пробки
6/10
погода
+10.5°C
курсы валют
usd 95.02 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
04 октября, 12:10
пробки
6/10
погода
+10.5°C
курсы валют
usd 95.02 | eur 104.8
сегодня 10:17
общество

Дату первой и последней отправки призывников назвали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Стало известно, когда пройдет отправка новосибирских призывников.

Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев во время пресс-конференции информационного агентства ТАСС сообщил, что 15 октября 2024 года пройдет первая отправка срочников из Новосибирской области на военную службу.

И завершится отправка 15 декабря текущего года.

По его словам, за осенью планируется призвать 2,5 тыс сибиряков.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что Новосибирская область отправит 20 человек в президентский полк в осеннем призыве

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в