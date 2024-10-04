Дату первой и последней отправки призывников назвали в Новосибирске

Стало известно, когда пройдет отправка новосибирских призывников.

Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев во время пресс-конференции информационного агентства ТАСС сообщил, что 15 октября 2024 года пройдет первая отправка срочников из Новосибирской области на военную службу.

И завершится отправка 15 декабря текущего года.

По его словам, за осенью планируется призвать 2,5 тыс сибиряков.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что Новосибирская область отправит 20 человек в президентский полк в осеннем призыве