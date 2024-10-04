Экипаж ДПС сопроводил женщину, опаздывающую на авиарейс в Новосибирске

В Новосибирске женщину сопровождал экипаж ДПС до аэропорта.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирска, вчера вечером на дороге был замечен экипаж ДПС, который объезжал автомобильный затор, а за ним двигался легковой автомобиль.

Как выяснилось позже, водитель Toyota Camry обратился за помощью к ведомству, чтобы довезти пожилую женщину до Толмачево, так как она направлялась на оперативное лечение, а на дорогах был сильный затор.

«Экипаж ДПС доложил о сложившейся ситуации в дежурную часть и оперативно сопроводил автомобиль до аэропорта», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что глава СК потребовал доклад по делу инспектора ДПС в Новосибирске