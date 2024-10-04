Эпидемиолог из Новосибирска рассказал про опасную лихорадку

О вирусе Марбург рассказал новосибирский эпидемиолог.

Как сообщает портал Om1 Новосибирск, ссылаясь на слова новосибирского эпидемиолога Якова Новоселова, вирус, который ранее был зафиксирован в Руанде, является смертельным.

По словам специалиста, Марбург — это заболевание, которое было открыто еще в конце 60-х годов. Оно передается воздушно-капельным путем, через кровь, а также при контакте с зараженными. Летальность от вируса может достигать 90% при массовом заражении.

Однако Яков Новоселов убежден, что нет поводов для паники, так как Россия имеет необходимые знания и технологии для борьбы с вирусом.

Напомним, что новосибирцы массово начали болеть пневмонией на фоне холодов