Новосибирцы массово начали болеть пневмонией на фоне холодов

Из-за резкого осеннего холода многие новосибирцы заболели пневмонией.

По статистике, выявленной Роспотребнадзором, уже за первые три недели сентября 2024 года в Новосибирской области зарегистрировали 4 034 случая заболевания пневмонией. Специалисты отмечают, что резкий рост заболевших происходит из-за смены погоды и похолодания.

В свою очередь, главврач городской инфекционной больницы №1 подчеркнул, что чаще всего сейчас заражаются дети и молодые люди.

Роспотребнадзор призывает жителей региона при первых же симптомах незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, что новосибирский врач Поздняков рассказал, что грипп в отличие от ОРВИ начинается резко