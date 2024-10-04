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общество

Новосибирцы массово начали болеть пневмонией на фоне холодов

Фото: Сиб.фм

Из-за резкого осеннего холода многие новосибирцы заболели пневмонией.

По статистике, выявленной Роспотребнадзором, уже за первые три недели сентября 2024 года в Новосибирской области зарегистрировали 4 034 случая заболевания пневмонией. Специалисты отмечают, что резкий рост заболевших происходит из-за смены погоды и похолодания.

В свою очередь, главврач городской инфекционной больницы №1 подчеркнул, что чаще всего сейчас заражаются дети и молодые люди.

Роспотребнадзор призывает жителей региона при первых же симптомах незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, что новосибирский врач Поздняков рассказал, что грипп в отличие от ОРВИ начинается резко

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Валерия Митрохина
Журналист

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