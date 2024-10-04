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общество

Инвестор из КНР объяснил причины создания завода в Новосибирской области

Фото: Правительство Новосибирской области

Стали известны причины создания завода в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, ссылаясь на слова учредителя ООО «Маслов» Цюй Фэй, для строительства завода по переработке льна и рапса ООО «Маслов» выбрало территорию промышленно-логистического парка «Южный» в Искитимском районе Новосибирской области из-за «большого количества сырья», транспортной доступности, возможности наращивать производственные мощности, а также поддержки региональных властей. Об этом написал РБК Новосибирск.

Известно, что размер инвестиций в создание завода по переработке масличных культур на сегодняшний день составляет 5,6 миллиардов рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ожидается строительство завода упаковки за 150 млн рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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