Инвестор из КНР объяснил причины создания завода в Новосибирской области

Стали известны причины создания завода в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, ссылаясь на слова учредителя ООО «Маслов» Цюй Фэй, для строительства завода по переработке льна и рапса ООО «Маслов» выбрало территорию промышленно-логистического парка «Южный» в Искитимском районе Новосибирской области из-за «большого количества сырья», транспортной доступности, возможности наращивать производственные мощности, а также поддержки региональных властей. Об этом написал РБК Новосибирск.

Известно, что размер инвестиций в создание завода по переработке масличных культур на сегодняшний день составляет 5,6 миллиардов рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ожидается строительство завода упаковки за 150 млн рублей