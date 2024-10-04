Мэр Новосибирска Кудрявцев назначил нового начальника городского управления культуры Михеева

Иван Михеев стал новым начальником управления культуры мэрии Новосибирска.

Вчера, 3 октября 2024 года, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении нового начальника городского управления культуры — им стал Иван Михеев. Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска.

Известно, что до назначения Михеев работал заместителем начальника этого управления в должности начальника отдела образования, культурно-досуговой деятельности и сохранения культурного наследия управления культуры.

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