Новосибирская область попала в топ-15 регионов России с плохой экологией

Новосибирская область заняла 72 место в экологическом рейтинге регионов России, составленном движением «Зеленый патруль».

Рейтинг охватывает 83 субъекта Российской Федерации.

Шесть регионов не участвовали в расчете «Национального экологического рейтинга» из-за проведения СВО. По информации от «Зеленого патруля», данные собираются из открытых источников.

Рейтинг охватывает период с 1 июня по 31 августа. Новосибирская область набрала 67,7 баллов из 100. Лидером рейтинга стала Республика Алтай с показателем 84,4 балла, на втором месте – Москва с 83,8 балла.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в сквере Славы установили новую детскую площадку.