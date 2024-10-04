В Новосибирске в сквере Славы установили новую детскую площадку

В Ленинском районе Новосибирска на Монументе Славы устанавливают новую детскую площадку.

По информации портала «Новосибирские новости», игровой комплекс выполнен в морской тематике и включает горки, качели, песочницу и качалки на пружинах. Подрядчик обновил резиновое покрытие, установил лавочки и урны.

Работы ведутся по контракту, заключённому «Горзеленхозом» с ООО «ТД КСИЛ», стоимостью 4,25 млн рублей. Завершение работ запланировано на 15 октября.

До этого старую площадку демонтировали из-за несоответствия стандартам безопасности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются обследовать Дом актера за 2 млн рублей.