В Новосибирске собираются обследовать Дом актера за 2 млн рублей

ГАУ «Центр театрального искусства "Дом актёра"» в Новосибирске объявил тендер на комплексное обследование здания на улице Серебренниковской, 35.

Заявка размещена на сайте госзакупок. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2024 года.

Подрядчику предстоит изучить техническую документацию, провести обследование фундамента и составить схемы дефектов. Начальная цена контракта – 1 996 889 рублей.

Историк Константин Голодяев отметил, что здание было реконструировано в 30-х годах и с конца 60-х стало домом для театра «Дом актёра».

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