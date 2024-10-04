В Ленинском районе Новосибирска ускорено строительство поликлиники №16

Группа «ВИС» сообщила об ускорении работ по строительству поликлиники №16 на площади Райсовета в Ленинском районе Новосибирска.

На объекте уже возведен третий этаж, и завершено 35% каркаса здания. В работе задействовано более 70 строителей, ведется монтаж плит перекрытий и армирование колонн.

Поликлиника, рассчитанная на 1194 посещения в смену, сможет обслуживать 80 тысяч жителей и предоставит рабочие места для 876 специалистов.

Завершение монолитных работ планируется до конца года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области две школы закрыты из-за большого числа заболевших пневмонией.