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вчера 21:40
общество

Под Новосибирском силовики нашли девочку, которая не дошла до школы

Фото: Pexels.com

На поиски отправились росгвардейцы вместе с полицейским.

В Куйбышеве Новосибирской области 13-летняя девочка ушла в школу, оставив телефон дома, но до учебного заведения не дошла. Как только стало известно о её пропаже, было распространено сообщение с описанием ребёнка.

На поиски отправились сотрудники Росгвардии и полицейский, ответственный за дела несовершеннолетних. Через 20 минут после объявления девочку нашли возле магазина.

Её доставили в полицию для передачи родителям и выяснения обстоятельств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в сквере Славы установили новую детскую площадку.

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Игорь Кириченко
Журналист

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