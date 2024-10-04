Под Новосибирском силовики нашли девочку, которая не дошла до школы

На поиски отправились росгвардейцы вместе с полицейским.

В Куйбышеве Новосибирской области 13-летняя девочка ушла в школу, оставив телефон дома, но до учебного заведения не дошла. Как только стало известно о её пропаже, было распространено сообщение с описанием ребёнка.

На поиски отправились сотрудники Росгвардии и полицейский, ответственный за дела несовершеннолетних. Через 20 минут после объявления девочку нашли возле магазина.

Её доставили в полицию для передачи родителям и выяснения обстоятельств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в сквере Славы установили новую детскую площадку.