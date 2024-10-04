В аграрном университете Новосибирска открыли уникальную парламентскую аудиторию

В НГАУ открыли парламентскую аудиторию.

В Новосибирском государственном аграрном университете состоялось открытие аудитории, посвященной 30-летию законотворческой деятельности в Новосибирской области. На мероприятии присутствовал спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив и губернатор области Андрей Травников. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области.

Новая аудитория оснащена современным оборудованием, в ней есть коворкинг-зона, удобные рабочие места и кондиционеры. Все лучшие условия были созданы для обучения и проведения мероприятий в вузе.

Со слов Андрея Шимкива, благодаря новой технике студенты НГАУ смогут лучше понимать, как устроена работа депутатов. А губернатор региона Андрей Травников отметил, что вуз стал инициатором движения среди вузов Новосибирской области по созданию именных аудиторий и лабораторий.

Напомним, что число заявлений от абитуриентов в колледжи и вузы Новосибирска выросло вдвое