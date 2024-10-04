В Новосибирске арестован еще один участник преступного сообщества Витухина

Он подозревается в посредничестве при взятке.

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу ещё одного участника преступного сообщества — Сергея Примоченко, подозреваемого в посредничестве при взятке.

Мера пресечения избрана до 2 декабря 2024 года. Постановление пока не вступило в законную силу.

По информации Следственного комитета, арестованы все четверо фигурантов дела, в том числе экс-руководитель департамента инвестиций мэрии Новосибирска Виталий Витухин. По версии следствия, Витухин участвовал в незаконной передаче земель на территории Заельцовского кладбища, что нанесло ущерб в 50 миллионов рублей.