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общество

В Новосибирске арестован еще один участник преступного сообщества Витухина

Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Он подозревается в посредничестве при взятке.

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу ещё одного участника преступного сообщества — Сергея Примоченко, подозреваемого в посредничестве при взятке.

Мера пресечения избрана до 2 декабря 2024 года. Постановление пока не вступило в законную силу.

По информации Следственного комитета, арестованы все четверо фигурантов дела, в том числе экс-руководитель департамента инвестиций мэрии Новосибирска Виталий Витухин. По версии следствия, Витухин участвовал в незаконной передаче земель на территории Заельцовского кладбища, что нанесло ущерб в 50 миллионов рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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