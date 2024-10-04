В Новосибирске ГК «ВИС» обязали выплатить минздраву 86 млн рублей

Суд обязал ООО «Сибирская концессионная компания» выплатить 86,2 миллиона рублей минздраву Новосибирской области за срыв программы строительства ГЧП-поликлиник.

Решение вынес Арбитражный суд НСО, изменив первоначальный иск, в котором минздрав требовал 13,4 миллиона рублей за задержку строительства поликлиники №7. Соглашение о государственно-частном партнерстве, подписанное в 2019 году, предусматривало строительство семи медучреждений.

Поликлиника №7 должна была быть открыта в сентябре 2023 года, но фактическая дата открытия — март 2024 года. Сроки по другим шести объектам также были нарушены.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Ранее минздрав взыскал с «СКК» 8,6 миллиона рублей, на что компания подала встречный иск на 11 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область попала в топ-15 регионов России с плохой экологией.