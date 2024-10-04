В Новосибирске началась очистка и консервация дождеприёмников

В рамках подготовки к зимнему сезону в Новосибирске стартовала очистка и консервация дождеприёмников.

В городе насчитывается 4 936 таких устройств, из которых около 25% уже «законсервированы». Основные работы планируют развернуть на следующей неделе.

По словам начальника центрального участка ДЭУ-1 Яны Пилипенко, каждый год перед зимой ливневки закрывают, чтобы предотвратить их засорение грязью и остатками противогололёдных средств. В Центральном районе располагается 560 дождеприёмников, в Центральном округе — 1 322. На данный момент закрыты около 700 из них, что составляет 53%. Работы ведутся в две смены с привлечением двух-трёх бригад.

Очистка дождеприёмников в Центральном округе началась в конце сентября и планируется завершить к середине октября. Однако некоторые устройства оставят открытыми для отвода влаги, чтобы избежать подтоплений в преддверии сезона дождей.

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