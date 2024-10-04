В Новосибирске нашли человека, который раскидывал колбы с деньгами

В конце сентября жители Калининского района Новосибирска начали находить колбы с денежными купюрами, в каждой из которых находилось по 300 рублей и QR-код.

Местные жители сообщили о необычных находках в полицию. Сотрудникам ГУ МВД России по Новосибирской области удалось установить личность мужчины, распространявшего эти колбы. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

При переходе по QR-коду пользователи попадали на страницу в соцсети, где размещались сведения о других закладках в городе.

Как выяснили полицейские из отдела №4 «Калининский», колбы были связаны с типографией, распечатавшей листовки с кодом. По записям с камер видеонаблюдения был установлен автор — 24-летний житель Томска. Узнав, что его разыскивают, он сам обратился в полицию и пояснил, что закладки использовал для привлечения подписчиков к своему развлекательному каналу в соцсетях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что неизвестные пытались украсть конфискованную картошку в Новосибирске.