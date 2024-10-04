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общество

В Новосибирске неизвестный попытался поджечь здание ФСБ, но загорелся сам

Фото: Baza

Россиянин пытался поджечь здание ФСБ в Новосибирске.

В Telegram-канале Baza сообщили, что неизвестный мужчина попытался поджечь здание ФСБ РФ в Новосибирской области в ночь со 2 на 3 октября 2024 года. Он закинул бутылку с зажигательной смесью в окно кабинета, но в результате загорелся сам из-за того, что огонь перекинулся на его одежду.

Уточняется, что мужчина выполнял задание мошенников, которые связывались с ним с территории Украины.

Кабинет сгорел полностью и на его месте остались следы от дыма.

Напомним, что жителя Новосибирской области мошенники заставили поджечь бердский военкомат

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Александр Борисов
журналист

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