Жителя Новосибирской области мошенники заставили поджечь бердский военкомат

Мужчина, который в июле 2023 года поджог военкомат в Бердске, действовал по инструкции мошенника, представившимся сотрудником спецслужбы России.

В мае 2024 года Бердский городской суд огласил приговор в отношении 52-летнего Евгения Бураго, который 19 июля 2023 года подъехал на скутере к военкомату с бутылкой бензина и поджог входные двери здания. Евгений получил 1,7 месяцев колонии-поселения, однако был освобожден из зала суда, так как ему зачли срок содержания в СИЗО.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, Бураго действовал по инструкции мошенников. Об этом говорится в приговоре суда.

Из оглашенных показаний Бураго следует, что ему в июне позвонил неизвестный, который представился сотрудником спецслужб России и заявил, что на него некие лица берут кредиты, и ему необходимо помочь посодействовать в расследовании против сотрудников банка. Бураго поверил и согласился помочь "правоохранителям".

По указанию псевдосиловика, Бураго пошел и оформил кредиты наличными на общую сумму более 500 тысяч рублей и перевёл на 3 счета, которые указал мошенник.

После этого мошенник пропал со связи, а Евгению стали звонить настоящие сотрудники банка и просили гасить задолженность, однако мужчина на тот момент еще не понимал, что стал жертвой афериста.

В начале июля ему позвонил тот же "сотрудник спецслужб" и сказал не беспокоиться о кредитах, поскольку они якобы скоро закроются.

19 июля ему вновь позвонил мошенник и заявил, что против Бураго возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена», дело находится в военкомате, и что через его счета прошло около 8 миллионов рублей в пользу ВСУ, а чтобы избежать уголовной ответственности, нужно помочь "спецслужбам" провести некую "акцию" — поджечь военкомат.

Бураго снова поверил мошеннику и приобрел бензин, с которым подъехал к военкомату и поджог двери. Все свои действия он транслировал мошеннику по видеосвязи в мессенджере.

После поджога мужчина скрылся. На следующий день его задержали полицейский в его гараже. На Евгения возбудили уголовное дело по ст. 30 ч.3, ст.167 ч.2 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).

На суде мужчина полностью признал вину и сообщил, что поджог двери военкомата, поскольку хотел, чтобы с него списали все долги.

Сейчас у сибиряка задолженность по кредитным платежам составляет около 337 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные с сайта ФССП, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.



Бердский городской суд назначил Евгению Бураго наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, но был освобожден, так как ему зачли время содержания под стражей.