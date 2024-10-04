В Новосибирске осудили 19-летнего парня за торговлю банковскими картами

Суд признал студента виновным в преступлении и назначил ему 6 месяцев лишения свободы.

В Барабинском районном суде Новосибирской области рассмотрено уголовное дело в отношении 19-летнего студента колледжа, который продал неустановленному лицу три банковские карты, оформленные на его имя. За это молодой человек получил 7 тысяч рублей.

Суд признал студента виновным и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.

Штраф назначен не был, так как подсудимый активно содействовал следствию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске арестован еще один участник преступного сообщества Витухина.