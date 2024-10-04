В Новосибирске появилось 45 новых мусорных баков

45 сапфировых контейнеров установили в Новосибирске для раздельного сбора мусора.

В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО сообщили о том, что сотрудники МУП «САХ» установили в Новосибирске 45 сапфировых контейнеров для раздельного сбора мусора, объем которых составляет 1,1 м3.

Известно, что баки были разработаны сотрудниками МУП «САХ» по просьбам жителей региона.

По данным МУП «САХ», сейчас в Новосибирской области насчитывается 4 190 контейнеров для раздельного сбора отходов.

Напомним, что жители Новосибирска собрали 60 мешков мусора на берегу Ини под Бугринским мостом